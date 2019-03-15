Австралиец Брентон Таррант, который устроил стрельбу в мечети городе Крайстчерч, написал на магазинах своего автомата имена других людей, в том числе на сербском и армянских языках.

Он снимал расстрел посетителей мечети в Крайстчерче на камеру Go Pro, закрепленную на голове. На кадрах видно, что на магазинах его оружия написаны имена массовых убийц прошлого и городов, где они совершали преступления, пишет Daily Mail.

В том числе видны надписи на болгарском, сербском, армянском и других языках.

Агентство «Новости-Армения» пишет, «на надписях указаны имена реальных людей и даты исторических событий, явно имеющих антитурецкий след».

Սարիղամիշի Ճակատամարտ — сражение при Сарыкамыше, оборонительная операция русской Кавказской армии совместно с армянскими бандформированиями против турецких войск в ходе Первой Мировой войны.

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