



Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение депутату Волгоградской областной думы от партии «Единая Россия» Гасану Набиеву, который резко высказался о россиянах, получающих пенсии в восемь тысяч рублей. Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram-аккаунте в четверг.

Исполнитель заявил, что готов вступиться за «алкашей и тунеядцев», так как относит себя к их числу, и добавил, что граждане страны «питаются отчаянием». Кроме того, он предположил, что политик «уже не помнит жизни».

«Я вступаюсь за алкашей и тунеядцев,

Потому как сам из этих самых родом.

Слышал много я, но чтоб такого ****** [безобразия],

Не припомню. Выбранный народом

Дядя, видимо, уже не помнит жизни.

Кто работает, тот ***** [ничего] не получает,

А при нынешней высокой дешевизне

Многие питаются отчаянием».

Артист отметил, что люди не могут положиться на низкие пенсии и тяжелая жизненная ситуация заставляет их пить.

«Нет надежды, не на пенсии же ваши

Полагаться, сука, в десять тыщ.

И бухают одинокие мамаши

В фешенебельном районе близ Мытищ».

Minval.az