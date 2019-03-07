Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение депутату Волгоградской областной думы от партии «Единая Россия» Гасану Набиеву, который резко высказался о россиянах, получающих пенсии в восемь тысяч рублей. Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram-аккаунте в четверг.
Исполнитель заявил, что готов вступиться за «алкашей и тунеядцев», так как относит себя к их числу, и добавил, что граждане страны «питаются отчаянием». Кроме того, он предположил, что политик «уже не помнит жизни».
«Я вступаюсь за алкашей и тунеядцев,
Потому как сам из этих самых родом.
Слышал много я, но чтоб такого ****** [безобразия],
Не припомню. Выбранный народом
Дядя, видимо, уже не помнит жизни.
Кто работает, тот ***** [ничего] не получает,
А при нынешней высокой дешевизне
Многие питаются отчаянием».
Артист отметил, что люди не могут положиться на низкие пенсии и тяжелая жизненная ситуация заставляет их пить.
«Нет надежды, не на пенсии же ваши
Полагаться, сука, в десять тыщ.
И бухают одинокие мамаши
В фешенебельном районе близ Мытищ».