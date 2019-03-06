Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини выступила за полноценное участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта без предварительных условий, говорится в сообщении, размещенное на сайте Европейской службы внешних связей.

«Могерини и Пашинян обсудили процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в свете недавних контактов между Арменией и Азербайджаном. Могерини выступила за полноценное участие премьер-министра Пашиняна в переговорах без предварительных условий под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — говорится в сообщении, которое приводит агентство Тренд.

Как сообщал «Минвал» ранее, комиссар ЕС по вопросам политики Европейского соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан выступил против изменения формата переговоров по Карабаху.

Minval.az