Баку поднимет в ООН и ОБСЕ вопрос по «Программе заселения» Арменией оккупированных территорий Азербайджана, заявила пресс-секретарь азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева.

«Азербайджан, со своей стороны, поднимет этот вопрос в рамках ведущих международных организаций, включая ООН, ОБСЕ и т.д. Вместе с тем, призываем сопредседателей Минской группы (МГ) ОБСЕ выступить с решительным заявлением о принципиальном осуждении такого рода шагов представителей высшего политического руководства Армении», — заявила Л.Абдуллаева агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По ее словам, заявление директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна является неприкрытым выпадом против многолетнего переговорного процесса под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕ и противоречит его сущности и логике, в частности, в свете достигнутых результатов во время последней встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Париже.

«По сути, здесь налицо попытка подорвать переговорный процесс и бросить вызов деятельности посредников. С другой стороны, данное заявление является ещё одним явным свидетельством прямого участия Армении в оккупации территорий Азербайджана и стремления хоть как-то «оправдать» вынашиваемые ею планы по аннексии этих земель, в том числе путем проведения незаконной политики переселения. Это в корне противоречит Женевским Конвенциям 1949 г. и Дополнительным протоколам к ним»,- сказала она.

Л.Абдуллаева подчеркнула, что «именно Армения несет ответственность за все возможные негативные последствия подобных провокационных высказываний».

Minval.az