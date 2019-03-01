«В сложившейся новой ситуации открываются новые возможности для урегулирования карабахского конфликта».

Об в интервью «Голосу Америки» заявил экс- сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик, передает «Минвал» со ссылкой на ереванские СМИ.

«Кажется, президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает, что открываются новые возможности. Убежден, в этих условиях сопредседатели работают по части организации официального саммита между главами двух государств», – отметил Уорлик.

Дж. Уорлик, который сейчас в Вашингтоне представляет крупнейшую компанию «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», основанную однокурсником и другом президента России Владимира Путина – Николаем Егоровым, подчеркивает, что не разделяет мнение, что официальная Москва не заинтересована в урегулировании карабахского конфликта.

«Работая на протяжении трех лет сопредседателем не увидел доказательства этому. Наоборот, работал с правительством России, видел их заинтересованность в деле урегулирования. И скажу, что это логично: у России существует множество других проблем в мире и РФ не хотела бы, чтобы близ её границ, между её традиционными друзьями – Арменией и Азербайджаном – конфликт усугубился», – отметил Уорлик.

Как сообщал «Минвал», ранее другой представитель США в Минской группе ОБСЕ Ричард Хогланд заявил, что в России есть силы, которые не заинтересованы в полном урегулировании карабахского конфликта, поскольку в результате этого Кремль лишится важного рычага воздействия на Ереван и Баку.

По словам Дж. Уорлика, со временем не наблюдается «замораживания» карабахского конфликта, он становится более опасным. Посему, необходимо его урегулировать и, по его словам, как можно раньше освободиться от туч, оставляющих будущее стран в тумане.

«А на ваш взгляд, желает ли ещё одно поколение армян жить под этими тучами? Безусловно, нет. То же самое касается и азербайджанцев, на самом ли деле вы думаете, что народ Азербайджана хочет передать эту проблему последующим поколениям? Безусловно, нет», – отметил Уорлик.

Принципы урегулирования конфликта, по словам Дж. Уорлика, в основном неизменны и хорошо известны. Сейчас они включены в документе «План Лаврова», который, однако, Уорлик предпочитает не называть именем Сергея Лаврова.

«Эти принципы не являются государственной тайной. Контуры урегулирования обсуждались на протяжении лет и от сторон требуются лишь решительные шаги для продвижения вперед», – отметил он.

Minval.az