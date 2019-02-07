Британский актер Лиам Нисон прокомментировал свои слова о том, что хотел убить какого-нибудь «черного ублюдка», когда его подругу изнасиловал чернокожий. Об этом сообщает ABC News.

Артист заявил, что не считает себя расистом, и отметил, что в современном мире многие притворяются и стараются показаться политкорректными. При этом проблема расизма и нетерпимости по-прежнему остается актуальной, добавил он.

По словам Нисона, его желание отомстить за произошедшее с подругой никак не связано с тем, что преступник был чернокожим. «Если бы она сказала, что это ирландец или шотландец, британец или литовец, то я точно уверен, что эффект был бы таким же», — сказал он.

Актер признался, что в тот момент, 40 лет назад, у него было желание наброситься на человека, расправиться с ним в «жуткой средневековой манере». Он был удивлен, что его охватили такие чувства, и даже обратился за помощью к священнику.

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