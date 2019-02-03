Джекпот популярной национальной лотереи Lotto Max в размере 26,6 млн канадских долларов ($20,3 млн) разыграли в Канаде. Об этом сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

«Выпавшие номера — 2, 6, 13, 19, 21, 32 и 40. Бонус-число — 12», — уточнили организаторы. На данный момент известно, что выигрышный квиток был продан в провинции Квебек, но более точной информации пока не поступало. Согласно правилам канадских национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности, передает ТАСС.

В последний раз крупный джекпот в Lotto Max в размере 18,2 млн канадских долларов ($14 млн) был разыгран в Канаде в середине января. Тогда победителем стал житель провинции Онтарио.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в лотерею «6 из 49» в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2018 годах в стране были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн долларов в лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн.

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