Накануне Лия Ахеджакова негативно высказалась по поводу шуток Максима Галкина, посвященных ей. Максим Галкин также не счёл возможным молчать в сложившейся скандально ситуации и ответил Лии Меджидовне резко, но со всем уважением:

«Уважаемая Лия Меджидовна, спасибо, что не отказываете мне в таланте, но не лишайте меня права на свободу слова и самовыражения, за что Вы же сами много лет боретесь. Целью моих пародий никогда не были высмеивание и издевательство над кем бы то ни было. Я в меру своих способностей иронизирую над явлениями и отношениями в политике, эстраде и телевидении. Занимаюсь я и политической сатирой, а соответственно Вы как давний непримиримый борец с режимом — желанный участник моих пародий, тем более, что Ваша яркая манера талантливой актрисы позволяет это делать интересно и узнаваемо. Конечно, пародии присущ гротеск, и Вы в жизни говорите несколько по-другому, весомее и серьёзнее, но и Путин в моём изображении гораздо комичнее, чем оригинал. Я могу нравиться или нет, но я делаю то, что, по моему усмотрению, достойно пародии. И Вы её достойны, как и наш президент, и другие участники политического процесса. Пародия и сатира — это часть того свободного общества, за которое Вы выступаете. А сделано это убедительно или нет — решает публика, и зал на юбилее Галины Борисовны Волчек воспринял пародию на Вас, не побоюсь этого слова, восторженно, что особенно ценно, так как среди зрителей были, в основном, люди, знающие Вас лично, Вы в интервью не упомянули, что также были в зале, я изображал Вас не за глаза. Я не имел никакого намерения спекулировать на Вашем имени, а хотел исключительно порадовать Вас и Ваших коллег», цитирует издание 7Дней слова Галкина.

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