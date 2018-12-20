Как ранее сообщил Minval.az, в четверг, 20 декабря, в ходе проведенного съезда Общественного объединения «Азербайджанская община Нагорного Карабаха» избран новый глава данной структуры. Байрама Сафарова, отправленного в отставку, на этом посту сменил сотрудник МИД Азербайджана Турал Гянджалиев.

Комментируя Minval.az изменения в руководстве общественного объединения, политолог Расим Агаев подчеркнул, что замена произошла в преддверие ожидания начала интенсивных переговоров по урегулированию карабахского конфликта:

— Если абстрагироваться от азербайджанской практики назначать родственников, знакомых, друзей на нужные посты, то, в принципе, это правильно. Человека с дипломатическими навыками и опытом, должны были назначить с самого начала. Это опытные люди, они более организованы.

— Говорит ли это о том, что общину готовят к предстоящим переговорам?

— Дело не в общине. Подготавливают общественность к тому, что переговорный процесс усилится в ближайшее время. И эта подготовка говорит о том, что вопрос будут ставить на рельсы дипломатического, мирного урегулирования.

— Накануне министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил о достижении взаимопонимания с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном в ходе переговоров по Карабаху. Тем временем и.о. Никол Пашинян говорит, что в вопросе урегулирования конфликта «нет ничего нового».

— Мамедъяров немного преувеличил содержание начавшего процесса. Тем не менее, процесс стартовал. Но армянская сторона действует более осторожно. Пашинян находится под давлением различных политических сил. С одной стороны, на него давят внешние силы, и сама ситуация в Армении, которая требует перемен. Так как граждан нужно кормить, страна должна развиваться и так далее.

И в то же время, на Западе, где души не чают в армянах, видят, что те, кому они покровительствуют, неправы. Все это грозит отторжением огромного числа лиц от Армении. Поэтому Пашинян был вынужден высказаться именно так, ибо чем больше говорят об этом, тем больше людей узнают, что армяне не соглашаются ни с одним предложением. Если хотите мирные переговоры, тогда для приличия возьмите одно из предложений, соберитесь и начните обсуждать. Это же проще пареной репы.

Кроме того, армяне привыкли к тому, что чтобы они не делали, они находят поддержку как в Москве, так и столицах Европы, и в США. Сейчас эта ситуация меняется. В связи с этим и связана нервная реакция Пашиняна.

— Никол Пашинян, комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что азербайджанская армия взяла под свой контроль 11 тыс. га территории на нахчыванском направлении, отметил, что никаких территориальных уступок в период его премьерства не было, а если что-то и было, то при прежней власти в Армении. Можно ли расценить его заявление как свидетельство того, что Пашинян не станет освобождать оккупированные со стороны Армении территории Азербайджана мирным путем?

— Как раз наоборот. Пашинян реагировал на это не так нервно, как могло быть, если бы он собирался демонстрировать силу. Обстоятельства вынуждают его, как и других армянских политиков, пристальней вглядываться в проблему мирного урегулирования.

Бахтияр Сафаров

Minval.az