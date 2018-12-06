Министерство культуры прокомментировало уход народного артиста Фахреддина Манафова из Русского драмтеатра.

Заведующий отделом по связям с общественностью и информации министерства культуры Интигам Гумбатов сообщил, что распространенное в СМИ заявление об уходе Ф.Манафова из Азербайджанского государственного русского драматического театра стало для министерства культуры и руководства министерства большой неожиданностью.

Представитель министерства отметил, что народный артист Ф.Манафов — один из видных представителей азербайджанской культуры, искусства.

«Он за почти 40-летний период деятельности в сфере кино, созданными во многих фильмах образами завоевал большую зрительскую симпатию, за пределами страны продвигал наше национальное киноискусство. В то же время в последние годы на сцене Государственного русского драматического театра сыграл роли, вызвавшие широкий зрительский интерес. Фахреддин Манафов также имеет в обществе уважение и авторитет как творческая деятельность, как интеллигент, деятель культуры», — сказал Гумбатов агентству Репорт.

Завотделом подчеркнул, что руководство министерства культуры после ознакомления с распространенным в СМИ заявлением Ф.Манафова сразу же дало поручение разобраться с данным вопросом: «Руководству Русского драмтеатра дано серьезное поручение обеспечить Фахреддина Манафова необходимыми условиями для сценической деятельности, устранить беспокоящие его факторы и обеспечить продолжение его работы в театре. В настоящее время руководство театра выполняет работу в связи с этим. Вопрос находится в центре внимания и под контролем руководства министерства».

По словам И.Гумбатова, этот вопрос обязательно в скором времени найдет решение путем диалога между руководством театра и известным актером: «Азербайджанские любители искусства увидят и поприветствуют Фахреддина Манафова в новых творческих проектах на сцене театра».

Minval.az