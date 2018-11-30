“Следуя логике комментария МИД России, Бако Саакян приехал на отдых на озеро Байкал, а не в Москву, где проводил свои встречи в качестве т.н. «главы» незаконного образования, созданного на оккупированных территориях Азербайджана в результате применения силы и проведения тотальной этнической чистки”.

Об этом Minval.az заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«В заявлении говорится, что указанная поездка «не противоречит ни российскому законодательству, ни имеющимся международным договорённостям, ни посреднической миссии России в нагорно-карабахском урегулировании». Вновь хотели бы напомнить, что в ст. 5 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией от 1997 г. ясно указывается: «Стороны обязуются не поддерживать сепаратистские движения, а также запрещают и пресекают деятельность отдельных лиц, направленные против государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности другой Стороны».», — отметила она.

Она отметила, что в этой связи, было бы уместным отметить п.4 ст.15 Конституции Российской Федерации: «Общепризнанные принципы инормы международного права имеждународные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».

«Что касается посреднической миссии России, то в документе, определяющем мандат сопредседателей Минской группы ОБСЕ, чётко указано: «Сопредседатели в своей деятельности будут руководствоваться принципами и нормами ОБСЕ, Уставом ООН, решениями форумов ОБСЕ, включая решение Совета Министров от 24 марта 1992 г., и в частности решением Будапештского саммита, также как и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН».

Также напрашивается вопрос – если это действительно «частная» поездка какого-то лица с территории Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию (хотели бы напомнить, что в соответствии с резолюциями СБ ОНН 822, 853, 874 и 884 Российская Федерация признаёт Нагорно-Карабахский регион в качестве территории Азербайджана), были ли к ней применены надлежащие требования для пересечения государственной границы России, прежде всего касающиеся предъявления валидного документа, выданного в соответствии с законодательством страны происхождения – Азербайджана?», — резюмировала Л. Абдуллаева.

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