Никол Пашинян прокомментировал обвинения кандидата в депутаты по списку РПА Давида Шахназаряна, который сказал, что власти Армении планируют вернуть Карабах Азербайджану и готовят общественность к уступкам.

«Сержовец Давид Шахназарян сказал, что мы пришли к власти, чтобы сдать Карабах. Я не хочу сейчас делать эмоциональных заявлений, потому что эмоциями руководствуются РПА и Давид Шахназарян. Но я бы хотел сделать заявление, основанное на фактах. Наше правительство и я стали первым руководством Армении, четко зафиксировавшим, что власти Армении не могут решить карабахский конфликт, потому что этот вопрос может решить только народ. И если прозвучит предложение, которое я сочту приемлемым для народа, я представлю это предложение народу, и он примет решение», — сказал Пашинян.

При этом он отметил, что «стал первый руководителем Армении, четко заявивший, что может участвовать в переговорах от имени Армении, но не Карабаха».

«Позицию Нагорного Карабаха может представлять только «руководство» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) Карабаха. Решать проблему предстоит в первую очередь народу Карабаха, и никто не может решить ее вопреки воле, праву на самоопределение и безопасности народа.

Третье, я побывал в Карабахе и встретился с «руководством, командным составом, политическим руководством» и представил свою позицию по проблеме и детали переговоров», — сказал он.

По словам Пашиняна, его правительство «желает решить карабахскую проблему так, как хотели бы решить граждане».

«И если после всего этого Республиканская партия Армении говорит, что правительство намерено сдать Карабах, значит, они обвиняют народ в сдаче Карабаха. И это говорят представители партии, которая под руководством Сержа Саргсяна, по моему глубокому убеждению, проводила политику по сдаче Карабаха», сказал он.

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