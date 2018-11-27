Проведение внеочередных выборов в декабре было грубейшей и опасной ошибкой властей и лично Никола Пашиняна. Об этом заявил член пропорционального списка Республиканской партии Армении Давид Шахназарян.

В прошлом Шахназарян и нынешний и.о. премьер-министра Никол Пашинян находились по одну сторону оппозиционных баррикад, отмечает ереванский «Спутник». Давид Шахназарян был в команде Левона Тер-Петросяна, и успел побывать и главой спецслужб Армении, и специальным представителем президента по карабахскому урегулированию. Сегодня Шахназарян оказался в списке РПА, которую прежде критиковал, и является одним из жестких оппонентов Пашиняна.

Он также подверг критике власти за амнистию, по которой на свободу вышли члены вооруженной группы «Сасна црер», которые сейчас создали партию.

Комментируя заявление соратника Пашиняна Сасуна Микаеляна, Шахназарян предположил, что тем самым власти готовят почву для уступок в карабахском вопросе.

Микаелян ранее в ходе предвыборного митинга заявил, что «апрельская «бархатная революция» — более значимая победа, нежели победа в карабахской войне».

Слова Микаеляна в данном случае являются попыткой прозондировать почву, считает Шахназарян. По его словам, Пашинян будет стремиться получить внешнюю легитимность при помощи уступок по Карабаху.

Шахназарян заявил, что нужно «как можно раньше избавиться от этого режима».

«Сегодняшняя власть представляет для Карабаха (сепаратистский режим, созданный на оккупированных азербайджанских территориях — прим. Minval.az) большую угрозу, чем Азербайджан», — сказал Шахназарян.

Minval.az