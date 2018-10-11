Ранее сообщалось, что космический корабль «Союз МС-10» с российским и американским астронавтом на борту, запущенный 11 октября с космодрома Байконур в России к Международной космической станции, не вышел на орбиту из-за аварии носителя.

Инцидент произошел спустя несколько минут после старта. В NASA заявили, что причины аварии «Союза» будут тщательно расследованы.

Корабль приземлился в Казахстане, его экипаж после медосмотра был доставлен на «Байконур». Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что авария произошла на ракете, которая имела очень высокую безаварийную статистику.

Агентство ЕРА опубликовало кадры запуска корабля.

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