Включение в Тегеранскую декларацию саммита РФ-Иран-Турция по Сирии пункта о перемирии в Идлибе стало причиной оживленной дискуссии между президентами трех стран Владимиром Путиным, Хасаном Рухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Турецкий лидер обратил внимание, что в проекте заявления отсутствует слово «перемирие» и предложил включить его.

Таким образом, турецкий лидер отреагировал на слова В.Путина о том, что в проекте декларации уже есть пункт, где прямо говорится о том, что стороны саммита решили искать пути урегулирования в Идлибе в соответствии с принципами и духом астанинского формата.

«Третий пункт (декларации, касающейся ситуации в Идлибе) — это красиво, но там нет выражения «перемирие». Если бы это выражение было в этом пункте, то, я считаю, что это было бы очень хорошим делом», — пояснил Р.Эрдоган, слова которого приводит «Интерфакс».

Он заметил, что включение подобной формулировки «успокоило бы процесс» вокруг Идлиба.

В.Путин на это отреагировал: «Дело в том, что здесь же нет представителей вооруженной оппозиции у нас за столом, и, тем более, нет представителей «Джабхат ан-Нусры» или ИГИЛ. Значит, на мой взгляд, я считаю, что президент Турции, в целом, прав, это было бы хорошо, но мы же за них не можем сказать, тем более, не можем сказать, за террористов «Джабхат ан-Нусры» или ИГИЛ, что они прекратят стрелять или запускать какие-то беспилотные летательные аппараты с бомбами».

«Поэтому наши коллеги, когда согласовывали этот текст, сделали его максимально дипломатическим. Здесь вы, безусловно, правы, здесь есть несколько обтекаемые формулировки, но зато они реалистичные», — добавил президент России.

Турецкий президент предложил также включить в Тегеранскую декларацию призыв к террористам в Идлибе сложить оружие.

«Если бы мы призвали на этом саммите всех террористов покончить с терроризмом, сдать оружие, то это было бы нашим общим мнением», — сказал он.

«Я согласен с президентом Эрдоганом, я поддерживаю», — ответил В.Путин.

«Значит, мы призываем всех террористов прекратить кровопролитие и сдать оружие, и мы будем продолжать свои усилия», — подытожил дискуссию хозяин саммита — Х.Рухани.

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