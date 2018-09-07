В Тегеране обнародована итоговая декларация трехстороннего саммита Турция-Иран-Россия по Сирии.

Декларация принята по итогам трехстороннего саммита Турция-Иран-Россия с участием президентов трех стран – Реджепа Тайипа Эрдогана, Хасана Рухани и Владимира Путина, сообщает «Анадолу».

«Иран и Россия подчеркивают решимость к противодействию шагам, подрывающим территориальную целостность Сирии, и сепаратистам, наносящим ущерб безопасности стран региона», — говорится в документе.

Турция, Россия и Иран будут формировать подходы по Идлибу в духе сотрудничества и астанинского процесса, отмечается в документе.

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