Российская певица Юлия Самойлова объяснила заявление об эмиграции из России. Об этом она рассказала в Instagram в четверг, 6 сентября.

На самом деле певица не собирается уезжать из страны — она просто цитировала другую женщину. «»Я готова эмигрировать из России в Европу», — это слова одной отважной матери, чей ребенок тоже прикован к инвалидному креслу», — заявила артистка. По ее словам, она просто пыталась привлечь внимание к проблеме. «В нашей стране невозможно получить нормальные лекарства — их попросту нет», — отметила Самойлова, призвав при этом «не искать политики, а просто помочь».

Читайте также: Певица Юлия Самойлова заявила о готовности эмигрировать из России

Minval.az