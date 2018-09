В американском штате Огайо в городе Цинциннати в результате стрельбы у банка погибли два человека. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщает Fox News.

По данным телеканала, в результате стрельбы также пострадали четыре человека.

Как отмечается, в настоящее время полиция работает на месте инцидента.

From @CincyPD 2 dead, 4 in critical condition. SWAT arriving on scene. @FOX19 pic.twitter.com/mRQVCxixSC

