Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о высоком уровне преступности в ФРГ из-за слабости правящей коалиции страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, министр внутренних дел Германии представил статистику совершения уголовных преступлений, и она говорит сама за себя.

Она подчеркнула, что согласно статистике, в ФРГ есть «небольшая позитивная тенденция» по совершению уголовных преступлений.

Однако, по мнению Меркель, это «обнадеживающие цифры».

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