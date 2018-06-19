Президент США Дональд Трамп раскритиковал политику канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении беженцев, предупреждая, что жители этой страны «обернутся против» ее руководства. Об этом американский президент написал на своей странице в Twitter.

«Народ Германии поворачивается против своих лидеров, в то время как миграция раскачивает и без того хрупкую берлинскую коалицию. Преступность в Германии высокая. Большая ошибка была сделана по всей Европе — пустить к себе миллион людей, которые так сильно и жестоко изменили их культуру!» — подчеркнул Трамп.

Он также добавил, что США не хотят, «чтобы то, что происходит с иммиграцией в Европе, происходило с нами!».

Minval.az