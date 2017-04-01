Группа из нескольких серфингистов занялась плаванием по бушующим волнам во время тропического шторма «Дебби» в Австралии. Видеозапись развлечения была опубликована на канале YouTube Storyful News.

Как уточняется в подписи к ролику, мужчины решили поплавать по реке у города Мервилламба в штате Новый Южный Уэльс. Четверо экстремалов занялись серфингом, а пятый прокатился на водном мотоцикле.

Представитель аварийно-спасательной службы региона Марк Морроу (Mark Morrow) назвал данный ролик отвратительным, а поведение серфингистов глупым, передает News.com.au. Премьер-министр штата Глэдис Береджиклян (Gladys Berejiklian) также раскритиковала поступок мужчин, заявив, что они рисковали жизнью.

