Армения может многое потерять, если примет решение выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Об этом заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
По её словам, решение о сохранении членства в организации остаётся за Ереваном, однако выход из ОДКБ может иметь для страны серьёзные последствия.
«Дальше это право Армении — сохранять свое членство в ОДКБ или нет. Думаю, что если обратное — Армения много потеряет», — подчеркнула она в беседе с журналистами по итогам визита во Вьетнам.