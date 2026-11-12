Армения может многое потерять, если примет решение выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

По её словам, решение о сохранении членства в организации остаётся за Ереваном, однако выход из ОДКБ может иметь для страны серьёзные последствия.