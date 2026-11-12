В Шекинском районе Азербайджана выявлена массовая незаконная вырубка ценных пород деревьев. По подозрению в причастности к этому преступлению задержаны шесть местных жителей.

Как сообщает МВД Азербайджана, операцию провели Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с Государственной службой экологической безопасности при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Поводом для проверки стала оперативная информация о незаконной массовой вырубке ценных пород деревьев на территории села Киш Шекинского района.

В результате мероприятий были установлены и задержаны Хуммет Фейзуллаев, Нюйвер Бабаев, Сархан Хумметов, Талех Абдуллаев, Рустам Махаррамов и Гамло Насирли.

По данным расследования, подозреваемые незаконно вырубали деревья, перерабатывали древесину и продавали ее. При осмотре территории обнаружены корни более 100 срубленных буковых деревьев. Согласно заключению экспертов, возраст некоторых из них составлял 100–150 лет.

В МВД сообщили, что расследование продолжается. Принимаются меры по выявлению других причастных лиц и предотвращению незаконной вырубки лесов.

Ведомство также призвало граждан бережно относиться к зеленым насаждениям и незамедлительно сообщать в полицию о случаях их незаконной вырубки или повреждения.

