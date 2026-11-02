Сегодня группа представителей азербайджанских НПО прибыла в посольство Ирана в Азербайджане и передала открытое письмо, адресованное президенту Ирана Масуду Пезешкиану. Представители посольства приняли документ.

Как сообщает Агентство государственной поддержки неправительственных организаций, представители НПО выразили надежду, что в скором времени получат ответ на свое обращение от Масуда Пезешкиана.

В открытом письме президенту Ирана отмечается:

«Ваша любовь и уважение к азербайджанскому языку, национально-духовным ценностям азербайджанского народа и богатому литературному наследию достойны восхищения. Бесценно то, что в своих различных выступлениях Вы произносите стихи на родном языке, обращаетесь к азербайджанским пословицам, общаетесь с членами своей семьи на родном языке и с гордостью демонстрируете свою привязанность к этому языку. Все это показывает, что для Вас азербайджанский язык является не просто средством общения, но и неотъемлемой частью духовной идентичности, исторической памяти и национальной принадлежности. Именно с этой точки зрения мы верим, что Вы, как глава государства, ценящий исключительное значение родного языка в жизни человека, с особой чуткостью отнесетесь и к стремлению миллионов азербайджанцев, проживающих в Иране, получать образование на своем родном языке. Мы считаем, что настало время предпринять исторические шаги в направлении обеспечения возможностей получения образования на родном языке для азербайджанцев, которые всегда играли важную роль в общественно-политической, экономической, культурной и других сферах жизни Ирана».

В письме азербайджанские НПО также подчеркнули, что расширение возможностей миллионов людей сохранять, развивать и передавать будущим поколениям родной язык является не только вопросом моральной ответственности, но и исторической справедливости.