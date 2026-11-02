Задержаны лица, пытавшиеся переправить на территорию страны крупную партию наркотических средств.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы, успешно продолжаются мероприятия по обеспечению надёжной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

На служебной территории пограничного отряда «Горадиз» Пограничных войск Государственной пограничной службы было замечено передвижение двух человек со стороны Ирана в направлении Азербайджана.

Пограничная застава была незамедлительно поднята по команде «К оружию», территория оцеплена, приняты необходимые меры для задержания нарушителей границы.

В результате проведённых комплексных погранично-поисковых и оперативных мероприятий были задержаны граждане Ирана, пытавшиеся переправить на территорию страны 16 килограммов 128 граммов наркотических средств.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.