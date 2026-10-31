В Парламент поступил законопроект, предусматривающий изменение порядка привлечения к административной ответственности военнослужащих за самовольное оставление воинской части или несвоевременное возвращение к месту службы.

Соответствующие поправки в Кодекс об административных проступках включены в повестку заседания Милли Меджлиса, которое состоится 3 ноября.

Согласно законопроекту, для офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы за отсутствие в воинской части или по месту службы без уважительных причин более одного, но не более десяти дней предусматривается штраф в размере от 200 до 300 манатов. В зависимости от обстоятельств дела и личности нарушителя также может применяться административный арест сроком до 15 суток.

В действующем законодательстве административный арест сроком до 20 суток предусмотрен за аналогичное нарушение, совершённое в течение периода от трёх до десяти дней.

За повторное нарушение в течение года после вступления в силу решения о применении административного взыскания предлагается установить штраф от 300 до 500 манатов либо административный арест сроком от 10 дней до одного месяца.

Сейчас за повторное нарушение предусмотрен административный арест на срок от 15 дней до одного месяца.

Таким образом, законопроект предусматривает привлечение военнослужащих к ответственности уже за отсутствие по месту службы более одного дня, одновременно вводя штраф как альтернативную меру наказания.