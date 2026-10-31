Две книги профессора Фариды Сафиёвой, посвящённые истории Иревана и богатому историко-культурному наследию азербайджанского народа в регионе, включены в каталог Библиотеки Конгресса США.

Этот факт подтверждён официальным письмом библиотеки, направленным автору, пишет Азертадж.

Книга «IRAVAN Through the Language of Historical Documents» («Иреван языком исторических документов») издана на английском языке при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки НПО.

Вторая книга — «Иреван: эхо истории и утраченного наследия» — опубликована на азербайджанском, английском, французском и русском языках при поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

В изданиях история Иревана представлена на основе архивных документов, фотографий, личных и семейных архивов, а также генеалогических материалов. В них также опубликован ряд документов, ранее неизвестных широкой общественности и научному сообществу.

Презентации книги «Иреван языком исторических документов» состоялись 11 октября в Нью-Йорке и 16 октября в Вашингтоне.