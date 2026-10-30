В Школе АДА, действующей при Университете АДА, состоялся традиционный Осенний фестиваль «Праздник урожая» с участием вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

В мероприятии также приняли участие представители государственных структур, правительства, компаний-партнеров и общественности.

В рамках фестиваля состоялось открытие трех скульптурных произведений азербайджанских авторов, а также художественная программа и благотворительная выставка-продажа. Вырученные средства направят на реализацию социальных проектов в сфере образования.