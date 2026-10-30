В Азербайджане планируется создать двухуровневую систему бесплатной юридической помощи. Согласно законопроекту, адвокаты должны будут ежегодно оказывать такую помощь не менее 30 часов. За каждый невыполненный час предусмотрена выплата в размере 18 манатов в Коллегию адвокатов.

Об этом заявил депутат Бахруз Махаррамов, представляя в Милли Меджлисе законопроект «О бесплатной юридической помощи».

По его словам, документ направлен на расширение доступа к правовой защите для малообеспеченных граждан и социально уязвимых групп населения.

Законопроект предусматривает два уровня юридической помощи. Первый — первичная помощь, включающая предоставление правовой информации, подготовку заявлений и жалоб. Её смогут оказывать параюристы — лица с высшим образованием, не являющиеся членами Коллегии адвокатов, но прошедшие специальное обучение и получившие сертификат. Предполагается, что их услуги будут финансироваться из государственного бюджета. К этой работе также планируется привлекать юридические клиники вузов, преподавателей и студентов.

Второй уровень — профессиональная юридическая помощь, в том числе представительство и защита граждан в судах и следственных органах. Её будут оказывать адвокаты.

Согласно проекту, каждый адвокат должен будет предоставлять не менее 30 часов бесплатной юридической помощи в год. Если он не захочет выполнять это обязательство, ему придётся перечислить Коллегии адвокатов по 18 манатов за каждый неотработанный час. Таким образом, за отказ от выполнения всей годовой нормы в 30 часов сумма составит 540 манатов.

Право на бесплатную юридическую помощь получат две основные категории граждан.

К первой отнесены малообеспеченные лица: получатели адресной государственной социальной помощи, официально зарегистрированные безработные, а также неработающие лица с инвалидностью.

Во вторую категорию войдут социально уязвимые группы: семьи шехидов, ветераны войны, жертвы торговли людьми и домашнего насилия, дети, подвергшиеся сексуальному насилию, несовершеннолетние, лица, лишённые родительской опеки, беженцы и получившие политическое убежище. Право на помощь также предусмотрено для лиц, освободившихся из мест лишения свободы в течение последнего года и находящихся под пробационным контролем, а также для граждан, сообщающих о правонарушениях, связанных с коррупцией.

Организацию системы бесплатной юридической помощи планируется возложить на Коллегию адвокатов. Законопроект также устанавливает порядок рассмотрения обращений, сроки предоставления помощи, механизм выплат и требования к отчётности.

По словам Махаррамова, принятие документа позволит привести национальную систему бесплатной юридической помощи в соответствие с международными стандартами и расширить доступ граждан к правосудию.