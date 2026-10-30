В дипломатии недовольство далеко не всегда выражают громкими заявлениями. Иногда достаточно понизить уровень представительства на официальном приёме или оставить без внимания просьбу союзника. Подобные жесты особенно чувствительны, когда речь идёт о государствах, десятилетиями провозглашающих принцип «одна нация — два государства». Ведь за словами о братстве неизбежно следует вопрос: насколько стороны готовы соблюдать его правила?

29 октября на приёме в посольстве Турции в Баку по случаю Дня Республики Азербайджан представлял министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев. Прежде на подобных мероприятиях государство представляла председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова. Изменение уровня представительства трудно не заметить.

Впрочем, Баку первым подобную практику не вводил.

Как обратило внимание издание Qafqazinfo, в этом году Анкара сама нарушила многолетнюю традицию. На праздновании Дня независимости Азербайджана 28 мая Турцию представлял не спикер парламента или вице-президент, как прежде, а министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу.

Баку лишь применил общепринятый в дипломатии принцип взаимности. Анкаре ответили ровно на том уровне, который она сама сочла достаточным для Азербайджана.

Однако куда более неприятный осадок оставил другой эпизод. Турецкий МИД отклонил просьбу азербайджанского посольства подсветить государственным флагом Азербайджана знаковые объекты по случаю Дня независимости. Ранее подобные просьбы удовлетворялись. Почему на этот раз последовал отказ, неизвестно.

И здесь возникает закономерный вопрос. Если Анкара придаёт отношениям с Азербайджаном исключительное значение, почему даже такие символические проявления уважения становятся предметом дипломатических разногласий?

На этом фоне особый смысл приобретает поступок 53 независимых и оппозиционных депутатов Милли Меджлиса, которые 29 октября возложили цветы к памятнику Мустафе Кемалю Ататюрку в Баку. Этот жест заслуживает внимания. Уважение к основателю Турецкой Республики, турецкому народу и его историческому наследию не означает безоговорочного одобрения каждого решения нынешней Анкары.

Братские отношения не освобождают государства от элементарных правил политического приличия. Напротив, предполагают повышенную ответственность за каждое слово и действие. Там, где одна сторона начинает воспринимать особое отношение как нечто само собой разумеющееся, неизбежно возникает соблазн пренебречь интересами другой.

Баку не стал устраивать публичную перепалку и требовать объяснений. Он выбрал язык, который в Анкаре прекрасно понимают, — язык дипломатического протокола.

И если турецкие власти действительно считают Азербайджан братским государством, им стоит помнить: братство не даёт права требовать особого отношения, не проявляя его в ответ.