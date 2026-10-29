В Азербайджане планируется ввести дополнительные ограничения на доходы и деятельность должностных лиц для предотвращения конфликта интересов.

Соответствующие положения предусмотрены законопроектом «О конфликте интересов», обсуждаемым в комитетах Милли Меджлиса, передает АПА.

Согласно документу, должностным лицам запрещается заниматься предпринимательской и другой оплачиваемой деятельностью, в том числе через подставных лиц, а также входить в органы управления коммерческих структур. Исключение предусмотрено для научной, преподавательской и творческой деятельности, а также для случаев представительства государства или муниципалитета.

При этом чиновники смогут получать доход от банковских вкладов, ценных бумаг, аренды и роялти, если это не связано с предпринимательством или исполнением служебных обязанностей. Однако им запретят получать доход от ценных бумаг компаний, зарегистрированных в офшорных и льготных налоговых юрисдикциях, а также использовать инсайдерскую информацию при операциях с ценными бумагами.

Законопроект также запрещает должностным лицам заниматься рекламой, за вознаграждение продвигать товары и услуги предпринимателей, использовать служебную информацию и государственное имущество в личных целях.

Кроме того, чиновники не смогут представлять интересы третьих лиц по делам учреждения, в котором работают. Этот запрет будет действовать и в течение двух лет после увольнения.

Занимать дополнительные должности или заниматься сторонней деятельностью можно будет при отсутствии конфликта интересов и с учетом предусмотренного законопроектом порядка согласования.