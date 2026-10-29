В Баку восемь обвиняемых по делу об участии в деятельности террористической группировки приговорены к лишению свободы на сроки от 8 лет 6 месяцев до 13 лет.

Приговор огласил Бакинский суд по тяжким преступлениям на заседании под председательством судьи Намига Керимова, сообщает Report.

Согласно решению суда, Вугар Наджафли и Джамал Гёзалов приговорены к 9 годам 6 месяцам лишения свободы каждый, Тофиг Юсифли и Дадаш Гашимов — к 8 годам 6 месяцам каждый, Магомед Гусейнли и Турал Агаев — к 13 годам каждый, Мушфиг Гашимов — к 10 годам, Мир Джавад Гусейнли — к 12 годам 6 месяцам.

Уголовное дело было возбуждено Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Как установило следствие, граждане Азербайджана Вугар Наджафли, Джамал Гёзалов, Тофиг Юсифли и Дадаш Гашимов являлись членами группы, созданной для совершения преступлений террористического характера. В 2024 году они покинули Азербайджан и скрывались в горной местности Пакистана вблизи границы с Афганистаном.

По данным следствия, обвиняемые в составе международной террористической организации участвовали за пределами Азербайджана в боевой подготовке и вооруженных конфликтах, а также проходили подготовку по обращению с оружием в преступных целях.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных СГБ совместно с зарубежными спецслужбами и правоохранительными органами, фигуранты дела были задержаны на территории иностранных государств и доставлены в Азербайджан.

В ходе расследования также было установлено, что террористическая деятельность Тофига Юсифли и Дадаша Гашимова финансировалась гражданами Азербайджана Мир Джавадом Гусейнли и Туралом Агаевым. Кроме того, были выявлены другие преступные деяния последних.

Вугар Наджафли, Джамал Гёзалов, Тофиг Юсифли, Дадаш Гашимов, Мир Джавад Гусейнли и Турал Агаев были привлечены в качестве обвиняемых по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана: 214-1 (финансирование терроризма), 218.2 (участие в преступном сообществе или организации, а также в объединении организаторов, руководителей либо иных представителей организованных групп) и 283-1.3 (участие в созданных за пределами Азербайджана устойчивых группах, учениях и вооруженных конфликтах под предлогом распространения религиозных течений и исполнения религиозных обрядов либо на почве религиозной вражды). Решением суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.