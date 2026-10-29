В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Башкортостан оказалось повреждено предприятие в Стерлитамаке, расположенном примерно в 1400 километрах от российско-украинской границы.

Об этом сообщил мэр города Эмиль Шаймарданов в Telegram.

По его словам, на территорию объекта упали обломки дрона.

«Нанесены мелкие повреждения, завод работает в штатном режиме», — заверил Шаймарданов.

Мэр также подчеркнул, что в ходе отражения атаки силы противовоздушной обороны сбили все восемь беспилотников, атаковавших город.