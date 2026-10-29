Вице-президент США Джей Ди Вэнс по поручению президента Дональда Трампа направил письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи с предложением возобновить переговоры. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Цель послания – предотвратить новые американские удары по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс.

Тем временем телеканал Al Hadath сообщает, что посредники, участвующие в непрямых переговорах между Вашингтоном и Тегераном, предложили провести встречу сторон в Турции до 4 ноября.