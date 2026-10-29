Рийгикогу (парламент) Эстонии отменил запрет на перевозку противопехотных мин по территории страны, сообщает портал национального гостелерадио ERR.

Парламент одобрил поправки к закону о грузах стратегического назначения, разрешающие транспортировку таких боеприпасов. В обосновании решения говорится, что ситуация в сфере безопасности ухудшилась, а в конце 2025 года Эстония вышла из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины.

Тогда же из конвенции вышли Латвия, Литва, Польша и Финляндия.

В пояснительной записке также отмечается, что перевозка противопехотных боеприпасов может потребоваться союзникам Эстонии, чьи подразделения размещены на территории страны.