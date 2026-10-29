В трех районах Баку и Абшеронском районе завтра временно отключат электричество из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба ОАО «Азеришыг».

В Ясамальском районе света не будет с 10:00 до 13:00 на улицах Дадаша Буниятзаде, Кязыма Кязымзаде, Умида Акперова и Васифа Алиева, а также на части проспектов Гусейна Джавида и Иншаатчылар.

В Хатаинском районе перебои ожидаются с 10:00 до 14:00 на проспекте Ходжалы и улицах Сергея Сенюшкина и Юсифа Сафарова.

В Абшеронском районе ограничения продлятся с 10:00 до 16:00 и затронут села Чайлы, Джянги и Тязякянд.