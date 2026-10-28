Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону двусторонние отношения, ситуацию на Ближнем Востоке и усилия по возобновлению переговоров между Россией и Украиной, сообщило Управление по коммуникациям Администрации турецкого лидера в соцсети X.

Эрдоган заявил о намерении укреплять сотрудничество с США во всех сферах в преддверии 100-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, которое отметят в следующем году.

Турецкий лидер также сообщил, что Анкара внимательно следит за ситуацией в Ормузском проливе и Йемене в рамках Мекканского соглашения и прилагает необходимые усилия для дипломатического урегулирования.

Кроме того, Эрдоган выразил готовность поддержать усилия по активизации дипломатического процесса между Россией и Украиной.

В свою очередь, Трамп поздравил президента и турецкий народ с Днем Республики и пожелал успехов саммиту Организации тюркских государств.