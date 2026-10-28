Компания Apple представила обновленный MacBook Pro с сенсорным экраном, отступив от позиции, которой придерживалась почти два десятилетия, сообщает сайт компании.

Ноутбук стал первым Mac с OLED-дисплеем – технологией органических светодиодов, уже используемой в последних моделях iPhone и iPad, – и Dynamic Island, знакомым пользователям смартфонов Apple. Новинка тоньше и заметно легче предшественников, выпускается с экранами диагональю 14 и 16 дюймов, получила переработанный интерфейс, адаптированный для управления касаниями, и чипы M5 Pro и M5 Max.

Цена 14-дюймовой версии начинается от $2899, а 16-дюймовой – от $3399.

Глава аппаратного подразделения Apple Джони Сруджи назвал новинку «монументальным шагом вперед для Mac». Ноутбук представил новый генеральный директор компании Джон Тернус, занявший этот пост месяц назад.

