Министерство юстиции Азербайджана экстрадировало из Китая гражданина республики, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью супруге во время ссоры в Баку в 2025 году, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным Минюста, Рустам Ибрагимов был объявлен в международный розыск и впоследствии задержан в Китае. Ему вменяют преступление, предусмотренное статьей 126.1 УК Азербайджана.

Экстрадиция стала возможной благодаря договору между двумя странами, предусматривающему выдачу разыскиваемых лиц.

Ибрагимова 28 октября доставили в Азербайджан сотрудники Главного управления международного сотрудничества Минюста и Пенитенциарной службы. По решению суда его поместили под стражу.