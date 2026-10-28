Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) скоро перейдет к реализации.

По словам Пашиняна, жители Армении поддерживают проект и ждут его запуска. Он рассказал, что во время поездок в Мегри местные жители спрашивают его, когда откроется TRIPP, и он обещает, что это произойдет «очень скоро».

При этом премьер подчеркнул, что не намерен тратить время на споры с «невежественными политологами» и маргинальными группами, критикующими Азербайджан и Турцию.