Партия «Ликуд» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что парламентские выборы 27 октября якобы были «украдены» арабскими партиями, и потребовала расследовать предполагаемые фальсификации, сообщает The Times of Israel.

«Ликуд» обвиняет арабские партии в подкупе избирателей, угрозах, насилии, фальсификациях и использовании незаконных схем для мобилизации электората. В партии сообщили, что передали полиции, службе безопасности Шин-Бет и Центральной избирательной комиссии сотни свидетельских показаний и другие материалы.

Согласно заявлению «Ликуда», среди доказательств – тысячи конвертов с наличными деньгами и бюллетенями арабской партии PAAM, угрозы в адрес членов участковых комиссий, случаи голосования нескольких человек за одной ширмой и повторного голосования, а также расхождения между количеством конвертов и числом избирателей.

Партия потребовала тщательно расследовать эти эпизоды и незамедлительно ответить на ее обращение. Однако еще до заявления «Ликуда» представитель Центральной избирательной комиссии в интервью 12-му каналу отверг обвинения в фальсификациях.

PAAM и «Объединенный список» получили на выборах рекордное количество голосов и, по прогнозам, займут 19 мест в Кнессете – больше, чем когда-либо прежде. В результате ни блок Нетаньяху, ни его оппоненты из еврейских партий не получат большинства в парламенте.

Во время предвыборной кампании «Ликуд» подчеркивал, что сотрудничество с арабскими партиями нелегитимно.