Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с критикой оппозиции в ходе обсуждения вопросов, связанных с проектом TRIPP и нормализацией отношений с Азербайджаном и Турцией.

«Армения должна выйти из образа мышления, при котором любое упоминание Азербайджана или Турции вызывает в стране бурю, землетрясение и цунами. Мы хотим мира, но при этом хотим, чтобы в итоге Азербайджан ничего не получил, а мы получили все. Так? Оппозиция, эта «трехглавая партия войны», постоянно наперебой заявляет: «Азербайджан, Турция, Азербайджан, Турция», – заявил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.

По его словам, пока Армения не установит нормальные отношения со всеми своими соседями – Ираном, Турцией, Грузией и Азербайджаном, она будет сохранять статус «форпоста».

«Эти люди хотят, чтобы Армения оставалась форпостом. Для этого им не нужен мир. Почему они хотят, чтобы Армения была форпостом? Потому что защищают свои деньги. Им сказали: если вы не превратите Армению в форпост и не вернете ей этот статус, то станете бомжами. Теперь они становятся бомжами и пытаются защитить себя от этого процесса», — заявил премьер.

Пашинян также раскритиковал реакцию на развитие транспортного сообщения с Азербайджаном, выразив мнение, что этому процессу уделяется недостаточно внимания.

«Никто не замечает, что уже больше года из Азербайджана в Армению едут поезда. Вы предлагаете закрыть дорогу?» — сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что нормализация отношений с Азербайджаном и Турцией необходима для преодоления статуса «форпоста».