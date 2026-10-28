Президент США Дональд Трамп заявил, что его поддержка помогла премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху укрепить позиции на выборах, и не исключил своего участия в формировании правительства национального единства.

В кратком интервью Axios Трамп рассказал, что поначалу получал тревожные прогнозы о перспективах израильского премьера, однако теперь тот находится в довольно хорошем положении.

«Я слышал, что моя поддержка имела большое значение для Биби (Биньямина Нетаньяху – ред.)», — отметил американский президент.

Отвечая на вопрос о возможном участии в усилиях по формированию правительства национального единства во главе с Нетаньяху, Трамп признался, что пока не думал об этом, но готов рассмотреть такую возможность.