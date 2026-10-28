В Баку завершился VII Всемирный форум межкультурного диалога, участники которого 29 октября отправятся в Карабах.

В церемонии закрытия приняли участие Высокий представитель ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос, министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, представители стран и организаций – участников форума, а также деятели культуры и общественные деятели.

Выступавшие отметили, что панельные дискуссии и пленарные заседания форума помогли укрепить взаимопонимание между народами и обсудить пути развития межкультурного диалога.

По их словам, на фоне растущей напряженности и идеологических разногласий в мире организованная Азербайджаном площадка способствует сближению разных цивилизаций и сохранению религиозного и культурного многообразия.

Участники поблагодарили президента Ильхама Алиева и правительство Азербайджана за организацию форума. После официальной части для гостей подготовили художественную программу.

На 29 октября запланирована поездка участников форума в Карабах.