Россия обсуждает с Азербайджаном и Ираном своповые поставки газа, а профильные компании уже прорабатывают технические детали возможной сделки, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

«Этот вопрос сейчас обсуждается. Мы за то, чтобы была кооперация всех стран. Вы знаете, что трубопровод в Иран идет через Азербайджан. У нас состоялась встреча министров энергетики трех стран. Мы договорились, что мы готовы все вместе решать этот вопрос к взаимной выгоде всех стран и с учетом интересов всех стран», — сказал Цивилев, отвечая на вопрос о переговорах по газовым свопам с Азербайджаном, который поставляет газ в Турцию.

По словам министра, руководители трех стран поручили найти решение, и все стороны готовы к договоренностям. При этом остаются сложные технические вопросы, над которыми уже работают компании, в том числе «Газпром» с российской стороны.