Движение автомобилей с утра 29 октября полностью перекроют на центральной дороге поселка Умид в Гарадагском районе Баку и на пересечении улиц Кероглу Рагимова и Тебриз, сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

В поселке Умид начнутся ремонтные работы, а на пересечении улиц Кероглу Рагимова и Тебриз демонтируют разделительную полосу, чтобы расширить проезжую часть.