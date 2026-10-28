Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать с Россией территориальный вопрос на уровне лидеров.

«Мы также готовы обсуждать вопрос территорий, но только на уровне лидеров», — сказал Зеленский.

По его словам, техническую встречу рассчитывают провести в период с 6 по 10 ноября. При этом место переговоров может измениться из-за ситуации на Ближнем Востоке.

«Нам нельзя много раз менять дату. Я надеюсь на середину ноября, между 6 и 10 ноября», – отметил украинский президент.

Зеленский также заявил, что главная задача переговорных команд – подготовить трехстороннюю встречу лидеров Украины, России и США. По его словам, для этого может быть достаточно одной или двух встреч переговорных групп, которые помогут приблизить завершение войны.