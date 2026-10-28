Представители Управления по защите детей Министерства науки и образования Азербайджана и Управления образования города Баку посетили среднюю школу №225 в Баку, где произошёл трагический инцидент гибели ученицы VII класса.

Известно, что 28 октября подросток выпал с окна на четвертом этаже школы.

По данным СМИ мать девочки скончалась три года назад в результате дорожно-транспортного происшествия. Ее отец проживает в Сальяне, а сама школьница жила в Баку у тети.

По словам очевидцев, незадолго до трагедии девочка рассматривала фотографию матери и говорила о желании быть рядом с ней. Также, как утверждают ее одноклассники, школьница ранее высказывала намерение покончить с собой.

Как сообщили в Управлении образования города Баку, к работе с очевидцами инцидента привлекли психологов и профильных специалистов. Их задача — помочь школе вернуться к нормальному учебному процессу, а также снизить тревожность и эмоциональное напряжение среди учащихся.

Со школьниками провели поддерживающие психологические беседы и оказали им необходимую помощь.

Обметим, что обстоятельства происшествия расследуют правоохранительные органы. Информация о результатах расследования будет представлена позже, отметили в Управлении.

В ведомствах также призвали СМИ и общественность ответственно распространять информацию о подобных чувствительных событиях, соблюдать право детей на анонимность и защищать их психологическую безопасность и интересы. Отдельно подчёркнута недопустимость интервью с учениками и других действий, которые могут негативно сказаться на их эмоциональном состоянии.