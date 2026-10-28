Президент Украины впервые признал, что Москва также может получить гарантии безопасности в рамках мирного соглашения, что стало значительным изменением на фоне возможного возобновления мирных переговоров между Киевом и Москвой, пишет Financial Times.

Зеленский заявил, что западные державы в конечном итоге могут обсудить требования Москвы о гарантиях безопасности, но настаивал на том, что сначала необходимо удовлетворить собственные потребности Киева в области безопасности.

До сих пор Киев и его западные союзники отвергали требования России о гарантиях безопасности от НАТО и масштабной реформе европейской архитектуры безопасности как попытки восстановить сферу влияния Москвы и подорвать суверенитет ее соседей.

«В первую очередь нам нужно решить вопрос этой войны, и только потом искать ответы на вопросы, которые поднимает Россия, исходя из собственных взглядов и ожиданий в отношении безопасности», — заявил Зеленский журналистам в Киеве.

Переговорные группы из Украины, России и США должны встретиться в начале ноября в Абу-Даби для того, что Зеленский назвал техническими переговорами о возможных мерах по деэскалации, включая труднодостижимое прекращение огня в энергетической и морской сферах, а также для обсуждения гарантий безопасности для Украины.

Зеленский настаивал, что в обсуждениях послевоенного урегулирования и гарантий безопасности необходимо будет участие Европы:

«Мы можем обсудить концептуальные вопросы с русскими при посредничестве Америки. Но если мы перейдем к формату гарантий безопасности и будет достигнуто соглашение о том, что эти гарантии потребуют участия Европы, то Европа должна быть частью этих обсуждений».

Это произошло спустя несколько часов после телефонного разговора президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре с Владимиром Путиным.

Зеленский заявил, что разговаривал со Стаббом и Стёре накануне их телефонного разговора с Путиным и сразу после него.

По словам Зеленского, оба лидера заявили, что у них сложилось впечатление, что Москва «серьезно» относится к запланированным переговорам в Абу-Даби.

Президент Украины также признал, что звонок европейцев Путину состоялся в момент возобновления контактов между Россией и США, заявив, что Москва стремится предложить США «своего рода «экономический брак». Как сообщала FT, американские переговорщики обсуждают с Россией крупные деловые сделки, пытаясь убедить Москву прекратить войну на Украине.

Зеленский также повторил давнее требование о том, чтобы территориальные вопросы обсуждались только на уровне лидеров.

Зеленский также заявил, что Украина была «готова» обсудить предложение США о создании демилитаризованной зоны по обе стороны линии фронта.

Комментарии по поводу требований России в сфере безопасности и возобновление дискуссий между Западом и Москвой подчеркнули растущее беспокойство Киева по поводу последних сближений России и США.

Президент Украины заявил, что «слышал сигналы» о возможном сокращении численности американских войск в Европе.