Рекордные показатели правящей партии Армении на местных выборах ставят под справедливое сомнение качество политической конкуренции в стране, которую на Западе, кстати говоря, нередко представляют как демократический пример для Южного Кавказа. Но за электоральной статистикой просматривается и другой интересный расклад, то есть готовность Еревана подкрепить внутреннюю политическую повестку решениями, от которых зависит полноценное мирное урегулирование с Азербайджаном.

25 октября в Армении состоялись выборы в органы местного самоуправления. Партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила большинство в советах старейшин в 16 общинах из 19, где голосование проходило по пропорциональной системе. Еще в двух общинах большинство получила коалиция с участием правящей партии. При этом в Вайке, Армавире, Гарни, Ахуряне и Варденисе «Гражданский договор» был единственной политической силой, представленной в бюллетене. Явка в целом составила 46,3%.

В отдельных общинах результаты действительно выглядят впечатляюще. В Вайке правящая партия получила 96,1% голосов, в Армавире — 96,1%, в Гарни — 94,2%, в Варденисе — 93,8%, в Ахуряне — 92,4%, в Джермуке — 92,7%. Эти цифры, конечно, можно преподнести как свидетельство исключительного доверия населения к правительству. Однако относительно подобной интерпретации прямо-таки напрашивается оговорка. Согласитесь, когда в выборах участвует только одна политическая сила, говорить о полноценной конкуренции не приходится. Очевидно, что подобная электоральная картина позволяет все-таки судить о состоянии демократии.

Никто не говорит, что высокий процент сам по себе является доказательством фальсификаций. Но отсутствие альтернативы в ряде общин и концентрация голосов вокруг одной политической силы требуют внимательного анализа, особенно если подобные результаты используются для подтверждения безусловной легитимности власти.

Кроме того, контекст получает новое наполнение при упоминании парламентских выборов 7 июня. Напомним, что тогда «Гражданский договор» получил 49,75% голосов, обеспечив себе 64 из 105 мест в Национальном собрании Армении. И тут спустя всего лишь несколько месяцев партия варчапета набирает более 90% голосов на местных выборах в ряде общин. Наблюдая такие очевидно разнящиеся данные, не стоит пускаться в рассуждения о том, что результаты местного голосования отражают общенациональные настроения. Столь контрастные показатели неизбежно наталкивают на мысли далеко не в пользу правящей партии.

Отдельно стоит упомянуть фактическое отсутствие конкуренции, которое как раз и сыграло ведущую роль в этом перформансе народного «единодушия» по-армянски. Получились выборы без интриги, но зато с рекордами, как говорится. Даже независимые наблюдатели узрели, что в большинстве общин выборы не предполагали широкого соперничества политических сил. Так что все попытки Пашиняна представить рекордные проценты как однозначное подтверждение зрелости демократических институтов будут выглядеть недостаточно убедительными.

Азербайджан настаивает на устранении конституционных положений, которые могут трактоваться как территориальные претензии к Азербайджану, прежде чем мирный договор будет подписан окончательно. Позиция Баку лаконична и вполне справедлива — конституционные изменения необходимы для подписания мирного соглашения. Согласно этой логике, несмотря на то, что проведение референдума — это внутреннее дело Армении, его результат не может автоматически снять вопросы, имеющие отношение к двусторонним отношениям.

Для Азербайджана важно не то, насколько убедительно власти Армении представляют собственную популярность, а то, будут ли устранены юридические основания для возможных территориальных претензий. Одно дело — демонстрация внутренней политической популярности, другое — международные обязательства. И никакая даже самая показательно убедительная победа на выборах не заменяет конституционной процедуры, а а-ля высокий рейтинг правящей партии не является гарантией необратимости мирного процесса.

Общественное одобрение, если оно действительно существует, должно выражаться не только в процентах, но и в конкретных правовых решениях. Для Азербайджана важнейшей задачей является достижение устойчивого мира, основанного на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности. Это предполагает не только дипломатические заявления, но и устранение противоречий, которые могут в будущем стать источником нового кризиса.

Армении предстоит показать, что ее демократические институты способны обеспечить не просто нужный политической власти результат, а прозрачное и конкурентное волеизъявление. Символические жесты и электоральные проценты не принесут в регион окончательный мир. Мир требует правовой определенности, взаимных обязательств и отказа от любых форм территориальных претензий. Для Баку именно эти критерии, а не политическая риторика Еревана, остаются ключевыми при оценке перспектив полноценного мирного договора.